Keno valoriza ponto conquistado pelo Atlético-MG contra o Ceará

Autor do gol de empate do Atlético-MG no Castelão, o atacante Keno valorizou o ponto conquistado neste domingo, na igualdade por 2 a 2 contra o Ceará, que coloca o time mineiro na liderança do Campeonato Brasileiro.

"Sabíamos que aqui seria difícil, que a gente teria que se impor e foi isso que a gente fez. Conseguimos empatar mesmo com um a menos. Temos que valorizar esse ponto porque quarta-feira tem mais", disse, já mirando o jogo contra o Botafogo, no Mineirão.

Keno também falou do reencontro que teve com o goleiro Fernando Prass, com quem atuou no Palmeiras. Na cobrança de pênalti, o atacante deslocou o ex-companheiro e marcou seu décimo gol no Brasileirão. "Trabalhei com o Fernando Prass no Palmeiras, sei que ele é pegador de pênaltis, mas fiquei concentrado e consegui converter a cobrança", comemorou o atacante.

Na liderança do Brasileirão graças ao número de vitórias (12) e com 39 pontos, o Atlético-MG espera contar com a volta de jogadores que estavam afastados por conta da covid-19 ainda nesta semana - foram dez desfalques neste domingo.