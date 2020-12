Keno vê Atlético-MG na briga pelo título do Brasileirão: 'Campeonato está aberto'

O Atlético-MG recuperou a segunda colocação do Brasileirão na rodada passada. Mesmo com sete pontos atrás do São Paulo, a confiança segue em alta no clube mineiro. O discurso é o de lutar pela taça até a última rodada. E o atacante Keno vê o time em boas condições de brigar pela conquista.

Nada, portanto, de jogar a toalha, mesmo após perder o confronto direto, há duas rodadas, no Morumbi. Com 11 partidas pela frente, Keno aposta que o Atlético-MG pode engatar série de vitórias e encostar nos paulistas.

"O campeonato está em aberto, temos de manter o pensamento positivo. A certeza de quem será o campeão só teremos lá na frente, na última rodada", afirmou Keno. "Estamos com o objetivo de ganhar o Brasileiro."

Considerado um dos principais jogadores do elenco do Atlético-MG, Keno revelou que chegou acima do peso no clube e que sofreu no começo com os problemas físicos. "Eu tive problema no começo, com peso acima. Com forma física abaixo, passei um período ruim, o Sampaoli queria que eu jogasse logo", admitiu.

Depois de fazer um trabalho específico, o jogador cresceu e comemora a boa fase e a parceria de sucesso com Guilherme Arana pelo lado esquerdo da equipe mineira. "A gente se conheceu muito rápido. É um cara que eu já tinha jogado contra. Eu no Palmeiras e ele no Corinthians. É um jogador muito agudo. A gente começou a concentrar junto e foi se entendendo, fomos falando como gostamos de jogar. Agora estamos fazendo um lado esquerdo muito bom", reconheceu.

Considerado um jogador alegre e que adora fazer brincadeiras, Keno explica que sua atitude serve para unir o elenco. "Um grupo tem de estar feliz sempre. Tem de ser forte, não pode pisar um no outro. Trago felicidade e brincadeiras ao grupo."

Como o Santos entrará em campo em 6 de janeiro pela Libertadores, o compromisso da próxima rodada com os mineiros foi adiado e o Atlético só volta a campo no dia 11, diante do Red Bull Bragantino. Até lá, Keno pede dedicação e foco aos companheiros. "Temos de nos manter firmes, treinar bastante, com intensidade, pois será um jogo bem difícil."