Kevin-Prince Boateng marca e Las Palmas goleia o Betis no Espanhol

O Las Palmas obteve um grande resultado neste domingo. Contando com o apoio de sua torcida, a equipe teve boa atuação e goleou o Betis por 4 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Destaque para Kevin-Prince Boateng, ex-jogador do Milan, que foi o autor do segundo gol.

Melhor na tabela e favorito para o duelo, o Las Palmas foi abrir o placar somente aos 44 minutos do primeiro tempo, com um gol anotado pelo volante Vicente Gomez. A partir daí, ficou fácil.

Já aos quatro da etapa final, Boateng ampliou. Jonathan Viera fez o terceiro aos 17 e Jesé Rodríguez, de pênalti, marcou o quarto aos 38. No fim da partida, por sua vez, Rafa Navarro fez o gol de honra para o Betis.

Ainda neste domingo, também jogando em casa, o Osasuna saiu perdendo para o Leganés, mas contou com dois gols de Sergio Leon - o primeiro deles de pênalti - para garantir a vitória por 2 a 1.

Os resultados deixaram o Las Palmas na 13ª colocação, com 38 pontos, sete a mais do que o Betis e 11 do que o Leganés, que lutam contra o rebaixamento. Já a vitória em nada ajudou a vida do Osasuna: é o lanterna com apenas 17 pontos e tem chances remotas de escapar da segunda divisão.