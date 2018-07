Kevin-Prince Boateng volta ao futebol alemão como reforço do Eintracht Frankfurt

Kevin-Prince Boateng está de volta ao futebol alemão. Dois dias após acertar a rescisão do seu contrato com o Las Palmas, da Espanha, sob a alegação de que estava com problemas pessoais, o meia ganês foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Eintracht Frankfurt.

O retorno de Boateng ao futebol alemão era esperado, pois o Las Palmas, ao anunciar a rescisão amigável do contrato do meia, explicou que o jogador alegou precisar nesse momento ficar mais próximo de seus familiares - ele nasceu em Berlim e se naturalizou ganês.

O Eintracht Frankfurt explicou que assinou um contrato válido por três temporadas com Boateng, de 30 anos. E o clube será o quarto da sua carreira na Alemanha, pois anteriormente pela passou por Hertha Berlin, onde começou a jogar, Borussia Dortmund e Schalke 04.

Na sua carreira, Boateng também passou pelos ingleses Tottenham e Portsmouth e pelo Milan, além do Las Palmas, clube que defendeu na última temporada, com dez gols marcados. "Eu senti falta da Alemanha. Estou realmente ansioso para o Campeonato Alemão, a liga está equilibrada como nunca", declarou, ao site oficial do seu novo time.

O Campeonato Alemão se inicia nesta sexta-feira, com a partida entre o atual campeão Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen. O primeiro duelo do Eintracht será como visitante, no próximo domingo, diante do Freiburg.