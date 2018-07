Keylor Navas condena vaias a Casillas: 'São infiéis ao Real Madrid'

Foram mais de 10 anos como titular absoluto, nos quais Casillas conquistou diversos títulos e se tornou um dos grandes ídolos do Real Madrid nos últimos tempos. O prestigio do goleiro nesta temporada, no entanto, parece não ser mais o mesmo e ele tem sido alvo de vaias da torcida desde o início do Campeonato Espanhol.

A pressão foi tanta que na última terça-feira o técnico Carlo Ancelotti decidiu escalar o costarriquenho Keylor Navas no gol do Real. Mas até o novo titular fez questão de condenar as vaias a seu antecessor. "Os que vaiam o Casillas são infieis ao Real Madrid, não ao Iker. Temos que conseguir que todos fiquem contentes", disse.

Navas estreou como titular do gol madrilenho em jogos oficiais na goleada por 5 a 1 sobre o Elche e deverá revezar na posição com Casillas. Ele próprio não escondeu ter ficado surpreso quando foi informado de que jogaria na terça e garantiu não ter qualquer tipo de problema com o espanhol.

"Falei com o professor segunda e ele disse que eu jogaria. Estou contente e tranquilo sempre. Estou feliz por ter estas oportunidades. Com o Iker eu não falei, mas tenho uma relação muito boa. Sobre esses temas não há muito a dizer. Estamos todos à disposição da comissão técnica", comentou o costarriquenho.