Khedira desfalca o Real Madrid na Liga e nem viaja à Suíça

O Real Madrid não vai poder contar com o alemão Sami Khedira na partida desta quarta-feira contra o Basel, na Suíça, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O meio-campista sente dores no quadril e vai ser poupado pelo técnico Carlo Ancelotti, que preferiu não correr riscos.

"Ele não pôde viajar porque está com dores no quadril desde a partida contra o Eibar (sábado, pelo Espanhol). Ele ficou em Valdebebas (CT do Real), como Pepe, para estar disponível para a próxima partida", explicou o treinador.

Ancelotti avisou que Illarramendi, recuperado de lesão, está de volta e será utilizado na partida. O Real Madrid já está classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas precisa vencer na Suíça para garantir o primeiro lugar do grupo e por isso o treinador deve mandar a campo equipe titular.

A vitória também seria um recorde: 15 triunfos consecutivos considerando todas as competições. "O mais importante é jogar bem. Não pensamos no recorde", garante o técnico.