Khedira desfalca o Real Madrid no restante da temporada

Em Madri, questionado sobre a possibilidade de perder Khedira, Mourinho mostrou duvidar da informação passada pelo próprio jogador. "É uma má notícia. Estamos tristes porque é um jogador importante, mas decidir que ele não joga o resto da temporada é um absurdo".

Já na prorrogação do jogo de quarta-feira em Valência, na final da Copa do Rei, Khedira sofreu uma ruptura do adutor da perna direita e teve que deixar o campo do Mestalla para a entrada de Granero, que deve ser a opção de Mourinho nos clássicos: "Ele fez vinte minutos muito bons na final da Copa, também contra o Tottenham e o Athletic de Bilbao", analisou Mourinho, que revelou ainda Lass Diarra também concorre à vaga.

CAMPEONATO ESPANHOL - Já pensando no jogo de quarta-feira contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, Mourinho decidiu poupar alguns titulares do Real ante o Valencia, neste sábado. Como tem remotas chances de título no Espanhol, deve escalar um time reserva no Mestalla.

Di María, Sergio Ramos e Adebayor foram poupados inclusive da lista de relacionados, que também não tem Gago e Khedira, machucados, e Arbeloa, suspenso. Lass Diarra voltou a ser chamado após longo período se recuperando de uma lesão. Nacho e Juanfran foram chamados do time B e ganham uma chance.