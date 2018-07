Khedira não se recupera e desfalca Real Madrid

Outro desfalque já confirmado anteriormente era do atacante Higuaín. Logo depois do jogo de sábado, o argentino apresentou dores nas costas e foi vetado para a partida contra o Ajax. Os dois jogadores, no entanto, devem reforçar o Real Madrid no clássico com o Barcelona, na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Com os dois desfalques confirmados, a grande novidade foi a inclusão do jovem atacante Álvaro Morata, de apenas 18 anos, na lista de jogadores relacionados. O substituo de Higuaín, por sua vez, deve ser o francês Benzema.