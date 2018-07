Khedira passa por artroscopia no joelho e desfalca Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti seguirá sem pode contar com o volante Sami Khedira no Real Madrid pelas próximas semanas. O jogador, que já estava afastado da equipe por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira e será desfalque por um período que não foi determinado pelo clube espanhol.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo Real, a artroscopia foi realizada com sucesso nesta quarta. Khedira aproveitou que já estava no departamento médico, por conta do problema muscular, para passar pela cirurgia. Segundo a imprensa espanhola, a tendência é que ele fique afastado por mais seis semanas.

Khedira vinha atuando pelo Real nas primeiras partidas da temporada, mas sofreu a lesão muscular antes do amistoso da Alemanha com a Argentina, nas semana passada. O jogador, no entanto, vinha sendo reserva neste início de temporada. Portanto, Carlo Ancelotti deve manter o time que vinha atuando para o clássico diante do Atlético de Madrid, sábado, pelo Campeonato Espanhol.