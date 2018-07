Khedira pede apoio da torcida para virada do Real Madrid O volante alemão Sami Khedira pede o apoio da torcida do Real Madrid para o difícil desafio do time de obter uma virada no segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, terça-feira, na Espanha. "O público tem que nos apoiar 100% desde o início e com confiança", declarou o jogo.