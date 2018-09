Khedira renova contrato com a Juventus por mais duas temporadas

O alemão Sami Khedira, de 31 anos, renovou seu contrato com a Juventus por mais duas temporadas. Três vezes campeão do Campeonato Italiano, o volante está no clube desde 2015, quando foi contratado do Real Madrid. O seu acordo anterior com o time de Turim expiraria em 2019, mas agora ele fechou compromisso para atuar pela equipe até 2021.

Revelado pelo Stuttgart, equipe na qual atuou por 11 anos desde as categorias de base, Khedira entrou no time profissional em 2006. O atleta da seleção alemã vestiu a camisa da Juventus por 113 vezes (80 pelo Campeonato Italiano), com 86 vitórias e 20 gols marcados. Ele também levantou a taça da Copa da Itália em três oportunidades e faturou uma Supercopa do país.

A passagem de Khedira pela Juventus é marcada pela regularidade. O meio-campista tem uma marca de 86% de acertos nos passes. Na temporada passada foi o autor de nove gols, igualando a marca obtida pelo compatriota Andreas Möller pelo clube italiano, em 1993/1994.

Khedira também é bom no jogo aéreo, com quatro gols marcados de cabeça nesta última temporada europeia. Ele só foi superado na equipe neste fundamento ofensivo pelo croata Mandzukic, com 11 bolas na rede, e pelo colombiano Cuadrado, com cinco.