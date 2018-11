Khedira sofre torção no tornozelo esquerdo e deve desfalcar a Juventus

O volante alemão Khedira sofreu uma torção do tornozelo esquerdo durante treinamento da Juventus, neste sábado, em Turim, e virou motivo de preocupação para o técnico Massimiliano Allegri. "O tratamento já teve início e sua recuperação vai ser analisada diariamente", afirmou o clube, por intermédio de um comunicado.

Segundo nota publicada no site do clube, a "participação no jogo contra o SPAL está em séria dúvida". Trata-se do próximo jogo da Juventus, no dia 24 de novembro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Três dias depois, o compromisso é contra o Valencia, pela Liga dos Campeões.

O treinador da Juventus não poderá contar com o também alemão Emre Can, que foi operado de um nódulo na tireoide, e nem com Federico Bernardeschi, com uma lesão muscular. A equipe de Turim ainda aguarda a evolução médica do bósnio Miralem Pjanic, que sentiu na sexta-feira um problema muscular.

A Juventus lidera com folga o Italiano, ao vencer 11 das 12 primeiras partidas. A equipe soma 34 pontos, seis a mais que o Napoli. Na Liga dos Campeões, o time também está em primeiro lugar no Grupo H, com nove pontos, à frente do Manchester United (7), Valência (5) e Young Boys (1).