Kia confirma negociação para levar Carlitos Tevez ao Milan

MILÃO - Antigo parceiro corintiano, o iraniano Kia Joorabchian confirmou que negocia para levar o argentino Carlitos Tevez, de quem é representante, para jogar no Milan. O empresário esteve reunido por duas horas com dirigentes milaneses nesta quinta-feira, negociando a transferência do atacante, sempre sonho de consumo do Corinthians e um dos maiores ídolos da torcida alvinegra.

Tevez está sem jogar praticamente desde o começo da temporada, quando teria se recusado a se aquecer junto com seus companheiros do banco de reservas na estreia do Manchester City da Liga dos Campeões, numa derrota para o Bayern de Munique. O argentino foi multado, suspenso, e desde então não fez as pazes com o técnico Roberto Mancini, seguindo de fora da equipe. Recentemente, viajou sem autorização à Argentina e pôs fim definitivo a sua segunda passagem por Manchester.

Sem espaço na Inglaterra - de onde também já saiu brigado do Manchester United - Tevez é visto como nome perfeito para substituir Antonio Cassano no Milan. O atacante da seleção italiana sofreu um AVC no início do mês, passou por uma cirurgia cardíaca, e deve ficar de fora dos gramados por no mínimo seis meses.

Para tentar viabilizar a transferência, Kia Joorabchian reuniu-se na quinta-feira com o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani. O empresário deixou o encontro otimista quanto a um acordo: "O futebol é excelente na Itália. Há clubes excelentes. O Milan é uma das maiores equipes do mundo e lógico que há a possibilidade de que Carlitos assine com um grande clube", disse ele ao canal italiano Sky Sports.