Kia diz que Tevez recusou fazer novo contrato com City O clima de tensão entre o atacante Carlitos Tevez e a diretoria do Manchester City se ampliou nesta quarta-feira com as declarações polêmicas de Kia Joorabchian, empresário do jogador argentino. Ele revelou ter passado semanas tentando convencer o clube a vender Tevez antes do início da temporada 2010/2011.