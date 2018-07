Kia Joorabchian nega que Tevez esteja próximo do PSG

"Não quero entrar em detalhes, mas ainda há um caminho a ser percorrido antes de chegarmos a um acordo. Enquanto isso, continuamos conversando com outras equipes interessadas", declarou, neste sábado, em entrevista ao jornal francês Le Parisien. "Não quero falar por ele (Tevez). Só posso dizer que Carlos é um dos melhores jogadores do mundo e quando se chega nessa categoria todos os fatores são levados em conta", completou.

De acordo com Kia, o entrave na negociação com o PSG não tem relação com dinheiro, mas sim com as condições de trabalho. "Dinheiro conta, claro, mas há muitas outras coisas: a qualidade de vida, as pessoas com quem você trabalha, a opinião de sua família", apontou.

O Paris Saint-Germain segue buscando reforços de peso no futebol europeu, financiado por um grupo de investidores do Catar. Recentemente, a equipe tentou a contratação do meia Beckham e do atacante Alexandre Pato, mas viu o inglês renovar seu contrato com o Los Angeles Galaxy e o brasileiro garantir sua permanência no Milan.

Carlitos Tevez segue na Argentina, afastado do Manchester City após se desentender com a diretoria e com o técnico Roberto Mancini. A última vez que o jogador foi relacionado para uma partida foi em setembro de 2011, quando se recusou a entrar em campo no confronto diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa.