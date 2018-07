Kia, Tevez e Galliani se reúnem no Rio, e atacante busca acerto com o Milan

SÃO PAULO - O atacante Carlos Tevez, junto de seu agente, Kia Joorabichian, reuniu-se nesta quinta-feira com o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, no Rio de Janeiro. Negociando sua saída do Manchester City, o argentino demonstrou interesse em atuar pelo clube rossonero, mesmo tendo a opção de acertar com o rival da equipe de Robinho e Alexandre Pato, a Inter de Milão.

"Temos muita confiança de que teremos sucesso nestas negociações entre os dois clubes [City e Milan]", disse Kia, negando conversas recentes com a Inter. "Falamos com a Inter por meses. Mas desde agosto não tivemos mais contatos. Agora, nós estamos conversando apenas com o Milan, e o Manchester City sabe disso", completou o iraniano.

Sem Antonio Cassano, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e passou por uma cirurgia no coração, o Milan sonha com a vinda de Tevez para suprir a ausência do italiano. A negociação, porém, vinha se arrastando pelo tipo de acerto que o time rossonero tenta: empréstimo até o final da temporada, com possibilidade de compra, opção que não agrada aos ingleses.

Segundo o jornal La Gazzetta Dello Sport, porém, os clubes agora parecem ter chegado a um consenso: Tevez será emprestado até o final da temporada, mas o Milan deverá comprar o jogador no meio do ano, por 25 milhões de euros (R$ 59 milhões).

Enquanto o Milan negocia diretamente com o jogador, a Inter teria iniciado, ainda que de forma lenta, conversas diretas com o Manchester City, clube que detém os direitos pelo jogador. O técnico do clube inglês, inclusive, revelou na quinta-feira que a saída de Tevez deve ser definida até a próxima semana.