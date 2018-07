Kieza marca 3, Náutico ganha e entra no G-4 da Série B

Com 19 pontos, o clube de Pernambuco chega à quarta colocação, entrando no G-4 pela primeira vez nesta Série B. Por outro lado, o Americana perde a oportunidade de assumir a primeira colocação. Com 20 pontos, o time paulista segue na terceira colocação, atrás de Portuguesa (líder) e Ponte Preta (vice-líder), que entram em campo somente no final de semana.

O primeiro tempo foi emocionante nos Aflitos, com quatro gols e duas expulsões em 45 minutos. Aos 13 minutos, Ronaldo Alves, do Náutico, e Thiago Gomes, do Americana, foram expulsos após troca de empurrões. O Americana abriu o placar três minutos depois. Marcinho foi lançado e bateu cruzado, na saída de Gideão. O Náutico empatou aos 18. Kieza recebeu dentro da área e mandou para o gol.

O time pernambucano chegou à virada aos 31 minutos. Kieza invadiu a área e tocou na saída do goleiro Jailson. A exemplo do primeiro gol, o empate veio logo em seguida. André Luiz foi derrubado por Derley dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti para o Americana. Léo Silva cobrou com categoria no canto direito de Gideão, que caiu para o lado oposto: 2 a 2.

No segundo tempo, o Náutico aproveitou que o Americana teve Léo Silva expulso aos 11 minutos e foi em busca da vitória. Aos 27, Kieza aproveitou cruzamento de Peter e meteu a cabeça na bola, que foi no ângulo direito de Jailson. Esse foi o terceiro gol de Kieza no jogo e o sexto dele na Série B.

Agora, pela 12.ª rodada, o Náutico volta a campo no próximo dia 23, quando enfrenta o Vila Nova, às 16h20, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Americana retorna aos gramados na próxima terça, às 21 horas, quando recebe o Goiás, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Ficha técnica

Náutico 3 x 2 Americana

Náutico - Gideão; Peter, Marlon (Alex Fraga), Ronaldo Alves e Jeff Silva; Éverton, Elicarlos, Derley e Eduardo Ramos (Filipe); Kieza e Rogério (Ricardo Xavier). Técnico: Waldemar Lemos.

Americana - Jaílson; Paulo Sérgio, Jorge Luis, Thiago Gomes e Magal; Alê, Júlio César, Léo Silva e Marcinho (Charles); André Luis (Henrique) e Reinaldo (Paulinho Dias). Técnico: Toninho Cecílio.

Gols - Marcinho, aos 16, Kieza, aos 18 e aos 31, e Léo Silva (pênalti), aos 33 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Derley, Filipe e Kieza (Náutico); Alê e Magal (Americana).

Cartões vermelhos - Ronaldo Alves (Náutico); Thiago Gomes e Léo Silva (Americana).

Árbitro - Célio Amorim (SC).

Renda - R$ 34.870,00.

Público - 3.226 pagantes.

Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).