Kieza marca de novo, Bahia vence Criciúma e sobe para 3º na Série B

Herói da noite, Kieza é vice-artilheiro da competição, com 12 gols, três a menos do que Zé Carlos, com 15 pelo CRB. Na rodada anterior ele foi responsável pela vitória por 1 a 0, sobre o Oeste, em Osasco.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 54 pontos, em terceiro lugar, e segue firme na briga pelo acesso. O líder é o Botafogo, com cinco pontos a mais (59) e o vice-líder é o Vitória, com 46, enquanto o América Mineiro caiu para a quarta posição, com 51 pontos. Com um jogo a menos, o Paysandu é primeiro time fora do G4, com 49. O Criciúma, por sua vez, segue estacionado nos 39 pontos, em 14º lugar, com dez a mais do que o Ceará, que abre a zona do rebaixamento.

Jogando em casa, o Bahia começou em cima e buscou o gol desde o primeiro minuto, enquanto o Criciúma apostava nos contra-ataques. Aproveitando o momento instável do adversário, os donos da casa buscaram uma pressão inicial, mas esbarraram na bem postada defesa catarinense.

Nas bolas paradas que saíam dos pés de Maxi Biancucchi, os mandantes criaram suas melhores oportunidades de inaugurar o marcador e chegaram a balançar as redes do goleiro Luiz aos 32 minutos, em uma cabeçada de Gabriel, mas o lance foi invalidado por posição de impedimento.

O ritmo seguiu lento no segundo tempo e os dois times mostraram dificuldades tanto na criação quanto na finalização. A partida parecia se encaminhar para um empate até os 43 minutos, quando o centroavante Kieza mostrou seu faro de gol. Ele recebeu cruzamento da esquerda de Vítor Costa e, de cabeça, deslocou o goleiro Luiz para fazer a festa da torcida na Fonte Nova e garantir mais uma vitória aos baianos. Na comemoração, o jogador se emocionou muito e não conseguiu segurar as lágrimas.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, pela 33ª rodada da Série B, quando enfrenta o Santa Cruz no Estádio do Arruda. No dia 31, às 17h10, é a vez do Bahia medir forças com o líder Botafogo no Engenhão.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 x 0 CRICIÚMA

BAHIA - Douglas Pires; Railan, Gabriel Valongo, Gustavo e João Paulo (Vítor Costa); Paulinho Dias, Tiago Real (Tchô), Eduardo e João Paulo Penha (Roger); Maxi Biancucchi e Kieza. Técnico: Charles Fabian.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Joílson (Ianson Acosta) e Cristiano; Barreto, Douglas Moreira e Dudu; Bruno Lopes (Wellington), Tiago Adan e Hugo (Natan). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Kieza, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Dias e Kieza (Bahia); Maicon Silva, Joílson e Bruno Lopes (Criciúma).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 338.686,50.

PÚBLICO - 14.750 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).