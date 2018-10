Kieza prevê dificuldade ao Botafogo em 'decisão' com o Bahia: 'Jogo de paciência'

A três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta as atenções novamente para a Copa Sul-Americana, pela qual decide uma vaga nas quartas de final na quarta-feira diante do Bahia, em casa, após perder por 2 a 1 na ida. O atacante Kieza falou sobre o confronto nesta segunda, previu bastante dificuldade e pediu atenção ao time carioca.

"Será um jogo de muita paciência e temos que saber jogá-lo. O Bahia também vai querer a vaga e temos que estar concentrados para não sofremos gols bobos. Nessa fase, não podemos mais cometer esses erros. O Bahia conta com um bom conjunto, um contra-ataque forte e precisamos ter atenção. Temos que buscar evoluir para vencermos e conseguirmos a classificação", declarou.

Para reverter a situação e ir às quartas, Kieza pediu o apoio em massa da torcida. O atacante lembrou da dificuldade de encarar o Botafogo com casa lotada quando atuava por outros clube e considerou que as arquibancadas terão papel fundamental no duelo decisivo.

"Ganhar do Botafogo era muito complicado no ano passado, joguei contra. O clube precisa do torcedor e o nosso está mostrando que está com a gente. Fazendo o nosso trabalho dentro de campo, a torcida nos apoiará do jeito que for. Se for pegar os últimos jogos, temos evoluído bastante, conseguindo fazer grandes jogos", apontou.

Diante do São Paulo, no empate por 2 a 2 de domingo, o time carioca mostrou esta evolução. O próprio Kieza tem crescido de produção e marcou belo gol no confronto diante do então líder do Brasileirão. "Ontem, foi o gol mais bonito que fiz com essa camisa. Estava sentindo que fazer um gol de uma jogada mais trabalhada. Sem dúvida, o mais bonito", considerou.