Kim festeja 1.º gol pelo Vasco e já projeta semifinal Ao marcar para o Vasco e garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, no último sábado, no Engenhão, o atacante Kim assegurou ao seu time os 100% de aproveitamento na fase inicial da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Ele saiu da reserva, substituiu Alecsandro e balançou as redes aos 33 minutos do segundo tempo, fato que foi muito festejado pelo jogador.