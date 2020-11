Kimmich é operado no joelho direito e só volta a jogar pelo Bayern em janeiro

O meio-campista Joshua Kimmich foi submetido a uma cirurgia neste domingo e vai desfalcar a equipe do Bayern de Munique até janeiro, por causa de uma lesão no joelho direito sofrida na vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, sábado, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Alemão.

"Estamos felizes que Joshua provavelmente estará disponível novamente em questão de semanas. Vamos apoiá-lo em sua reabilitação da melhor maneira possível", disse o diretor Hasan Salihamidzic, nesta segunda-feira, por intermédio de um comunicado nas redes sociais.

Kimmich, que jogou 11 partidas pelo Bayern nesta temporada, marcou três gols e participou de outros sete, vai ter de desfalcar a seleção alemã nos jogos da Liga das Nações contra a Ucrânia em casa no sábado e fora frente a Espanha no dia 17.

O técnico da Alemanha, Joachim Low, disse nesta segunda-feira, que estava "feliz" em saber que o operação foi bem sucedida. "Obviamente sentiremos falta dele nos jogos da Liga das Nações, disse o treinador. "No entanto, o mais importante é que ele terá o tempo e a paz de que precisa agora para se recuperar completamente."