King e Vardy comandam Leicester na vitória em jogo de festa por título

Após se sagrar campeão do Campeonato Inglês sem sequer entrar em campo na última segunda-feira, o Leicester City venceu o Everton por 3 a 1, neste sábado, e presenteou com uma bela festa a torcida que acabou com as entradas para a partida no estádio King Power, pela 37.ª e penúltima rodada.

Jamie Vardy, artilheiro do time na temporada, balançou as redes duas vezes, mas o destaque do jogo ficou por conta do gol e da assistência de Andy King, campeão das terceira, segunda e primeira divisões inglesas pelo clube.

Com o resultado deste sábado, o Leicester City chegou a 80 pontos no Campeonato Inglês, 10 a mais do que o vice Tottenham, a uma partida do final da temporada. O Everton, que também só cumpriu tabela, parou nos 44 pontos, em 12.º lugar.

A festa do Leicester City teve início com uma promoção de pizza e cerveja grátis para cada um dos mais de 33 mil torcedores que garantiram um ingresso no jogo das faixas. Pouco antes da bola rolar, o tenor italiano Andrea Boccelli pagou uma promessa ao seu conterrâneo Claudio Ranieri, técnico do time, e cantou em um palco montado no gramado.

Mesmo sob a forte chuva em Leicester, a torcida fez uma bonita festa. Os atletas campeões ingleses entraram em campo em fila e foram aplaudidos tanto pelos jogadores do Everton, quanto pela equipe de arbitragem.

O JOGO

Quem esperava um Leicester City de ressaca pela comemoração do título e um jogo morno foi surpreendido com a alta intensidade e o gol logo aos cinco minutos do primeiro tempo. E o autor não poderia ser alguém diferente de Jamie Vardy, que desviou cruzamento de Andy King para o fundo das redes.

O segundo gol veio dos pés do velho conhecido da torcida do Leicester City. King, que chegou ao clube em 2006 e foi titular da partida no lugar do suspenso Daniel Drinkwater, aproveitou sobra na grande área e encheu o pé para marcar.

Já na segunda etapa, aos 19 minutos, Vardy invadiu a área e foi derrubado por Pennington. A arbitragem viu pênalti e o vice-artilheiro do Campeonato Inglês converteu a cobrança, chegando ao seu 24.º gol. Pouco depois, aos 26, nova penalidade para o Leicester City e Vardy foi para a bola tentando igualar os 25 gols de Harry Kane, do Tottenham, na ponta da lista dos maiores goleadores do torneio. Mas a cobrança saiu muito forte, por cima do gol do Everton.

Mirallas ainda descontou para o Everton aos 42 minutos do segundo tempo com um belo gol. O belga passou por dois marcadores dentro da área e tocou na saída do goleiro Schmeichel. Mas a festa no King Power seguiu a mesma até a entrega da taça ao final da partida.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Leicester fecha a temporada histórica contra o Chelsea, fora de casa, no próximo domingo.