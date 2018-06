Klaus deixa treino e pode desfalcar o Inter no Gre-Nal; Odair faz mistério

O técnico Odair Hellmann fez mistério e não indicou a escalação do Internacional para o clássico com o Grêmio, domingo. Nesta sexta-feira, o comandante colorado promoveu uma atividade em campo reduzido e escondeu o time que vai a campo na Arena, pela ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Não bastassem as dúvidas que já existiam em sua cabeça, Odair ainda pode ficar sem o zagueiro Klaus. Nesta sexta, o jogador sentiu dores no joelho direito após uma dividida com Fernandinho, ainda chegou a ser atendido no gramado, mas precisou deixar a atividade mais cedo.

Após o treinamento, Odair não deu maiores detalhes sobre a condição do zagueiro, que pode ser substituído por Rodrigo Moledo se for vetado. O treinador, aliás, deixou em aberto a possibilidade de fazer outras mudanças para o clássico.

"Eu mesmo já fiz (mudanças no time). Não acredito em mágica, em situações muito diferentes do que você tenha como ideia. Mas uma circunstância, em um jogo... Posso ter dois centroavantes de referência ou atuar com dois mais móveis. Dentro do que temos feito, tudo é possível", afirmou.

A outra grande dúvida no Inter esta no ataque. Em má fase, Roger, que tem substituído Leandro Damião, pode ir para o banco. Se isso acontecer, Nico López deve jogar centralizado, com Marcinho entrando no meio de campo. O recém-contratado Fabiano também pode entrar na direita, com Edenílson voltando para o meio e Gabriel Dias indo para o banco.

Em meio às dúvidas, a tendência é que Odair escale o Inter no domingo com: Marcelo Lomba; Fabiano (Gabriel Dias), Klaus (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Patrick; Roger (Marcinho).