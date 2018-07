Kléber aceita proposta do Grêmio, mas aguarda Cruzeiro

O atacante Kleber deu, nesta terça-feira, a sua resposta à proposta gremista. Disse "Sim". Em entrevista à Rádio Gaúcha, o jogador do Palmeiras revelou que quer defender as cores do Grêmio na próxima temporada e que aceita a oferta feita pelo clube tricolor. O acordo só não foi fechado ainda porque o Cruzeiro, parte envolvida no negócio, ainda não deu o aval.

Kléber havia pedido à diretoria do Grêmio, no sábado, mais três dias para pensar. Na segunda-feira, falando à TV Bandeirantes, afirmou que desejava continuar morando em São Paulo. Mesmo assim, porém, resolveu aceitar a contraproposta gaúcha para jogar lá a partir de 2012. "Vai ser um prazer jogar em um time grande como o Grêmio, que tem uma torcida maravilhosa", disse.

Palmeiras e Grêmio já estão acertados, tanto que o clube paulista só liberou Kléber para negociar porque concordava com a proposta financeira feita pelos gaúchos. O problema é que o Cruzeiro é dono dos outros 50% dos diretos econômicos sobre o atacante e ainda precisa aceitar o negócio também. Caso o Grêmio não chegue a um acordo com o clube celeste, a transferência pode não vingar.

Kléber está afastado do Palmeiras há cerca de um mês. Ele bateu de frente com Felipão numa discussão interna depois de o volante João Vitor ter sido agredido por torcedores organizados e ouviu do treinador que não atuaria mais sob seu comando. Chegou a ser colocado para treinar em separado, mas acabou liberado para negociar com outras equipes.