Kleber avalia que vitória devolveu confiança ao Vasco

Após passar quatro rodadas sem vitória - foram duas derrotas e dois empates -, o Vasco acabou com o jejum no último sábado, quando bateu o ABC por 1 a 0 no Maracanã. Para o atacante Kleber, um dos líderes do elenco vascaíno, o resultado positivo devolveu a confiança ao grupo. Agora, segundo ele, é manter o ritmo para conseguir o acesso antecipado na Série B.

Faltando apenas quatro rodadas para o final do campeonato, o Vasco está em terceiro lugar com 59 pontos. Tem seis de vantagem sobre o quinto colocado Atlético-GO, o que lhe dá boa margem para garantir o acesso antecipado.

"Nosso objetivo é subir o quanto antes. Se conseguirmos bons resultados nos próximos dois jogos, podemos garantir o acesso com até duas rodadas de antecedência. Estamos bem encaminhados, com seis pontos na frente do quinto colocado e a vantagem de ter duas partidas em casa", disse Kleber.

O próximo compromisso vascaíno será no sábado, quando visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza - o time cearense também está na briga pelo acesso, em oitavo lugar com 51 pontos. "É um jogo importantíssimo. E o quanto antes chegar o acesso, acaba essa ansiedade, o clima de apreensão do torcedor", afirmou Kleber. "Poderíamos estar em uma situação melhor. Infelizmente, chegamos ao atual momento sem conseguir o acesso, mas estamos bem, viemos de uma vitória, recuperamos a confiança. A gente vinha de maus resultados, e esse jogo é importante para continuarmos buscando as vitórias e somar pontos para subir o quanto antes."