Kléber chega ao Grêmio sonhando ganhar a Libertadores O atacante Kléber foi, enfim, apresentado à torcida do Grêmio no final da tarde desta quarta-feira, em Porto Alegre. O ex-jogador do Palmeiras foi ciceroneado por dirigentes gremistas em uma visita no novo estádio do clube gaúcho, onde uma pequena estrutura foi montada para o anúncio do reforço.