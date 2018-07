Kléber cita ídolos da torcida em apresentação no Vasco

"Quando jogava contra, passei muita raiva com esse time (risos). Hoje visto essa camisa com um orgulho muito grande. Um dos meus maiores ídolos no futebol, o Edmundo, vestiu essa camisa. Espero fazer 10% do que esses jogadores fizeram. Se conseguir, terei uma história legal", afirmou o atacante, que recebeu a camisa 30.

Com o acerto com o clube carioca, Kléber, natural de Osasco, na Grande São Paulo, vai realizar o sonho de poder jogar no futebol do Rio, algo que sempre quis. "Sempre tive uma vontade muito grande de jogar no Rio. Graças a Deus acertei com o Vasco", destacou Kléber, que reencontrará o treinador Adílson Batista, com quem trabalhou no Cruzeiro.

Presente na apresentação do novo reforço para a luta pela volta à elite do futebol brasileiro, o presidente Roberto Dinamite demonstrou satisfação pelo negócio fechado junto ao Grêmio e previu uma boa interação de Kléber com o torcedor vascaíno.

"É um motivo de orgulho para nós anunciar um jogador de alto nível. Ele possui características que vão de encontro ao que o torcedor deseja. Ele se entrega e luta até o final", disse. "Rapidamente ele vai entender a diferença do Vasco dos outros clubes. Tenho certeza que o Kléber irá rapidamente retribuir o carinho que vem recebendo dos torcedores", completou.

Ainda na tarde desta quinta-feira, Kléber viajará para Pinheiral, interior do Rio, e se juntará ao elenco que treina para o retorno da Série B do Brasileirão e para a sequência da disputa da Copa do Brasil após a Copa do Mundo.