Kléber condena atitude de Alessandro no clássico de domingo

SÃO PAULO - A comemoração do lateral Alessandro na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, no último domingo, segue repercutindo. Depois de Marcos, foi a vez de o atacante Kléber condenar a atitude do rival, que provocou a torcida palmeirense após marcar o único gol do clássico.

"Fiz uma vez igual ao Alessandro e me arrependo. A gente mexe com o sentimento do torcedor. Mas é uma situação diferente, ele passou por aqui (no Palmeiras), foi bem tratado. Foi ele que escolheu sair daqui. Acho que não foi legal porque ele tem uma identificação aqui, deveria ter respeitado", declarou o atacante, em entrevista à TV Bandeirantes nesta quarta-feira.

Nem mesmo o pedido de desculpa de Alessandro e a explicação dada por ele - de que estava se sentindo pressionado pela eliminação na Libertadores e chateado pela morte do ex-companheiro William Moraes - acalmou Kléber. "Foi ridículo usar a morte do garoto como desculpa."

O atacante palmeirense deve estar em campo na partida do próximo domingo, contra o Americana, pelo Campeonato Paulista. Com a lesão sofrida por Dinei, que desfalcará o time por três meses, ele deverá atuar mais centralizado e ter ainda mais responsabilidade de marcar gols. "Nunca joguei de centroavante. Aqui tenho atuado assim pela necessidade", admitiu.

