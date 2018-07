Kleber descarta possibilidade de sair do Palmeiras

A temporada decepcionante e as críticas de dirigentes não afetaram o desejo de Kleber permanecer no Palmeiras em 2011. O atacante, que acertou o seu retorno ao clube neste ano, negou ter qualquer interesse de sair e garantiu que só deixará a equipe caso isto atenda o desejo dos cartolas ou dos torcedores.

"Todo mundo sabe que amo o Palmeiras, é o meu clube e nada me tira daqui. Só se alguém, me pedir, os torcedores ou da diretoria", afirmou Kleber, em entrevista à TV Globo, que se irritou com as críticas do diretor de futebol Wlademir Pescarmona após a eliminação do Palmeiras nas semifinais da Copa Sul-Americana.

Kleber revelou o desejo de jogar até o final da sua carreira no Palmeiras e conquistar mais títulos. No clube, o atacante foi campeão estadual em 2008. "Quero continuar, cumprir meu contrato e, se possível, encerrar minha carreira aqui. E fazer uma história com títulos", disse.