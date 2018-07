Kléber desfalca o Cruzeiro por até dez dias

O Cruzeiro não poderá contar com o atacante Kléber para a partida com o Colo-Colo, pela Copa Libertadores, e tampouco para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Ipatinga. Nesta segunda-feira, uma ressonância magnética confirmou que ele sofreu estiramento muscular de grau um na coxa. Assim, ficará afastado por até dez dias.

A lesão de Kléber ocorreu no domingo, no empate por 0 a 0 com o Ipatinga, quando ele sentiu dores e precisou ser substituído. "Confirmamos o estiramento grau 1 na coxa do Kleber. Ele seguirá em tratamento e a previsão de retorno é de sete a dez dias. Com isso, será vetado para as partidas de quinta-feira (contra o Colo-Colo) e domingo (contra o Ipatinga)", explicou o médico Sérgio Freire Júnior.

O técnico Adilson Batista, por outro lado, poderá contar com o volante Fabinho, que no domingo havia sofrido uma pancada no tornozelo direito. "O Fabinho já teve uma boa evolução de ontem (domingo) para hoje (segunda-feira). A região já não está tão inchada e praticamente sem dor. Então, não preocupa para a viagem", explicou o médico.

Outra boa notícia nesta segunda-feira veio com o volante Henrique, praticamente recuperado de uma conjuntivite. Uma reavaliação nesta terça-feira confirmará sua presença para o jogo com o Colo-Colo, no Chile.