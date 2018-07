Kléber destaca obsessão do Cruzeiro pela Libertadores Eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, no final de semana, o Cruzeiro aposta todas as suas fichas agora na Copa Libertadores. E na reapresentação do elenco nesta quarta-feira, o atacante Kléber fez questão de ressaltar a obsessão da equipe mineira pela competição sul-americana.