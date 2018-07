Kleber diz que derrota não abalou Palmeiras para quarta

A derrota de domingo para o rival Corinthians parece não ter abalado os jogadores do Palmeiras. Pelo menos é o que afirma o atacante Kleber, que disse que o resultado não diminuirá o ânimo da equipe para a partida de quarta-feira, diante do Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em Sete Lagoas.

"Pode ter certeza que a derrota não vai interferir no nosso elenco. É claro que estamos tristes. Eu, particularmente, odeio sair derrotado de um clássico, mas nosso pensamento está na Sul-Americana. Queremos muito ganhar um título esse ano e vamos com todas as forças enfrentar o Atlético-MG", declarou.

O jogador ainda pediu atenção aos seus companheiros. Para ele, o jogo de ida já pode definir o classificado para as semifinais da competição continental. "Dependendo do que acontecer, já pode definir alguma coisa para as duas equipes. O Atlético-MG vem embalado, tem um bom time. Mas nós temos que jogar como Palmeiras e procurar um resultado que seja positivo, mesmo jogando fora de casa", analisou.