Kleber diz que doará salário ao Coritiba enquanto estiver lesionado

Enquanto se recupera, o jogador informou que doará seu salário integralmente ao clube. "Sei que a situação não é difícil somente na tabela, mas também financeiramente. Eu não me sentiria bem ao estar machucado e optei por essa iniciativa", explicou em entrevista ao site oficial do clube.

Kleber iniciou a temporada encostado no Grêmio e acertou com o Coritiba para a disputa do Brasileirão - seu contrato vai até o final do ano. "O Coritiba me deu uma oportunidade de poder voltar a jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro por um time grande. Claro que tive outras situações, mas escolhi o Coritiba por tudo o que me ofereceu, pela cidade que é ótima e por todas as condições que o clube oferece. O Coritiba me dá todas as condições de trabalho", justificou.

O departamento médico ainda não deu previsão de retorno para o atleta, que precisou passar por uma artroscopia no joelho. "Da minha parte quero me recuperar o quanto antes e vou me dedicar ao máximo, dia e noite, para que isso aconteça. Se eu puder tratar dois, ou até três períodos vou fazer isso. Porque quero voltar a jogar que é o que eu gosto de fazer. São vários motivos que me fizeram ter tomado essa iniciativa", finalizou.