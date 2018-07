Kleber, do Vasco, deve sofrer nova denúncia no STJD por empurrões

A derrota do Vasco para o Vila Nova, na terça-feira, não deverá se limitar as quatro linhas do gramado do Mané Garrincha. O atacante Kleber, que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e só atuou graças a um efeito suspensivo, foi flagrado pelas câmeras de TV trocando empurrões com o zagueiro Gustavo na saída para o vestiário, no intervalo do jogo. E isso deve gerar nova denúncia no tribunal.

Na segunda-feira, Kleber foi punido pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD com dois jogos de suspensão por "ato hostil" contra o jogador Alisson, em partida contra o Paraná, no início do mês. A maioria dos auditores enquadrou o jogador no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". A Procuradoria havia denunciado o jogador no artigo 254-A, que tem punição mais pesada. O caso ainda terá um julgamento final no Pleno, sem data marcada.

Escalado para a partida de Brasília graças a um efeito suspensivo, Kleber voltou a se desentender com um adversário. As câmeras da TV flagraram o atacante trocando empurrões e levando a mão ao rosto do zagueiro Gustavo, do Vila Nova. A Procuradoria do STJD já solicitou as imagens.

Caso a decisão final do Pleno ocorra antes do novo julgamento, e Kleber tiver confirmada a punição, o atacante poderá ter uma pena ainda mais pesada na nova denúncia, uma vez que o jogador será considerado reincidente.