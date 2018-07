Kleber, do Vasco, tem suspensão reduzida de duas para uma partida

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena imposta a Kleber, em julgamento realizado nesta sexta-feira. O gancho de dois jogos do atacante do Vasco foi diminuído para apenas um, que será cumprido na próxima sexta, contra o Bragantino, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Kleber está liberado para defender o Vasco na noite desta sexta, contra o Joinville, em São Januário, porque os auditores destacaram que a suspensão só passa a valer no dia seguinte à decisão. Ele não cumprira a pena anteriormente porque a diretoria vascaína havia obtido efeito suspensivo até o julgamento do Pleno do STJD, realizado nesta tarde.

O atacante havia sido suspenso por dois jogos por ter acertado um tapa no rosto de Alisson na partida contra o Paraná, no dia 2 de agosto, ainda pela 14ª rodada. Kleber não fora punido pela arbitragem porque a falta ocorrera fora do lance, mas acabou sendo denunciado por prova de vídeo.

O primeiro julgamento impôs suspensão de dois jogos, reduzida nesta sexta para apenas um. Após desfalcar o Vasco no duelo contra o Bragantino, Kleber poderá voltar ao time na rodada seguinte, contra a Portuguesa, no dia 7 de outubro, no Canindé.