Kleber e Forlán ganham vagas de Alex e Scocco no Inter

PORTO ALEGRE - O técnico Dunga praticamente definiu a escalação do Internacional para pegar o Salgueiro, quinta-feira, às 19h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. No último treinamento antes da partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, ele promoveu as voltas do lateral Kleber e do atacante Diego Forlán, que deverão começar como titulares.

Caso confirme a opção feita no treinamento, Dunga sacará da equipe dois reforços contratados recentemente na janela para transferências: o meia Alex e o atacante Scocco. Desta forma, Kleber entra na lateral e Fabrício será deslocado para o meio. No ataque, Forlán fará dupla com Leandro Damião, apesar do bom futebol demonstrado por Scocco na quinta-feira passada, contra o Botafogo, quando fez dois gols.

Na lateral direita, Jorge Henrique será mantido improvisado apesar da boa recuperação de Ednei, que está bem fisicamente, mas não pode atuar por já ter participado da Copa do Brasil pelo Veranópolis. No miolo de zaga, Juan volta de suspensão e fará dupla com Ronaldo Alves.

O experiente zagueiro, aliás, ressaltou a importância de um bom resultado em casa para definir a vaga em Pernambuco, no dia 28. "O primeiro jogo é sempre importante neste tipo de competição, ainda mais quando é disputado em casa. Não podemos sofrer gol, pois isso já é um ponto positivo. Vamos buscar a vitória. Agora ''mudou o chip'', é uma outra competição e estamos indo bem nela."

Com as mudanças indicadas por Dunga, o Internacional deverá entrar em campo nesta quinta-feira com: Muriel; Jorge Henrique, Ronaldo Alves, Juan e Fabrício; Ygor, Willians, Kleber e D'Alessandro; Forlán e Leandro Damião.