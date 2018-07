Kleber e Henrique vão desfalcar o time do Palmeiras por duas semanas

SÃO PAULO - O Palmeiras perdeu dois dos seus titulares para pelo menos os três próximos compromissos no Campeonato Paulista. O atacante Kleber, com uma tendinite no joelho direito, e o zagueiro Henrique, com uma lesão na coxa esquerda, vão ficar parados por cerca de duas semanas depois de se machucarem na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, quarta à noite, no Pacaembu.

Os dois jogadores, que têm a confiança do técnico Gilson Kleina e são titulares, vão desfalcar a equipe diante do Santos, no clássico de domingo, novamente no Pacaembu, frente ao Mirassol, e também contra o Linense. O departamento médico vai correr contra o tempo para tentar deixar Henrique e Kleber à disposição para enfrentar o Tigre, dia 2 de abril, pela Libertadores.

Na partida da última noite, o zagueiro sentiu dores na coxa direita aos 31 minutos do primeiro tempo e até tentou voltar para o campo, mas desistiu da ideia após conversar com o médico Otávio Vilhena. Pouco depois foi a vez de Kleber deixar o gramado sentindo uma tendinite no joelho direito.

Os dois engordam a lista de desfalques do Palmeiras para o clássico. O volante Souza voltou a correr nesta quinta-feira, mas ainda precisa uma semana para voltar ao time.

O meia Valdivia e o atacante Maikon Leite continuam em recuperação de lesão.