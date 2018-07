Kleber e Jonathan desfalcam Cruzeiro no domingo O lateral-direito Jonathan e o atacante Kleber, ambos com lesão muscular, são desfalques certos para o time do Cruzeiro no jogo de domingo, contra o Avaí, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. Eles, inclusive, são dúvida para a partida de volta das quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, com o São Paulo, no Morumbi.