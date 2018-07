Kleber e Josimar não treinam, mas devem jogar no Inter O volante Josimar e o lateral-esquerdo Kleber não participaram do treinamento do Internacional na manhã desta sexta-feira no CT do Parque Gigante. Os dois jogadores apenas realizaram trabalhos no vestiário, mas inicialmente não preocupam para o jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.