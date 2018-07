Kléber e Marcelo Moreno marcam e Grêmio ganha a 1.ª

Com o resultado, o time do técnico Caio Júnior marcou seus primeiros três pontos na competição. Na próxima rodada, a equipe vai a Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude, neste domingo, às 17 horas. Um dia antes, o Canoas, que ainda não pontuou, receberá o Cerâmica, às 20h30.

Nesta quarta-feira, o Grêmio saiu na frente logo no início da partida. Com um minuto, o atacante Kléber, que fazia sua segunda partida oficial pela equipe, aproveitou cobrança de escanteio para abrir o placar. Aos 31 minutos, no entanto, o Canoas chegou ao empate, com Marcelão.

O time gremista só voltou a ficar na frente no segundo tempo, com Gabriel, que havia acabado de entrar no lugar de Marco Antônio. Ele aproveitou rebote após falta cobrada por Léo Gago e finalizou.

Aos 41 minutos, o estreante do dia, Marcelo Moreno, também deixou sua marca. O atacante recebeu ótimo cruzamento de Kléber e cabeceou no ângulo direito, sem chance para o goleiro Ney. Com a vantagem de dois gols, o Grêmio só administrou a partida até o apito final.