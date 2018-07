Kléber é relacionado por Scolari e deve voltar ao time do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras deverá contar com o goleiro Marcos e o atacante Kléber no clássico contra o Santos, domingo, no Estádio do Pacaembu, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores foram relacionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o duelo após ficarem fora do empate por 1 a 1 com o América Mineiro, na última quinta-feira, na Arena do Jacaré.

Marcos foi poupado pela comissão técnica do jogo em Sete Lagoas, enquanto Kléber estava em fase final de recuperação de lesão, de acordo com a comissão técnica. Nas últimas semanas, o Flamengo revelou o interesse no atacante, mas se ele enfrentar o Santos não poderá defender o clube carioca no Campeonato Brasileiro, já que completará sete partidas disputadas na competição.

Além dos ídolos palmeirenses, as outras novidades na lista de relacionados do Palmeiras são o lateral-esquerdo Gabriel Silva, cedido pela seleção brasileira sub-20, o lateral-direito Paulo Henrique, o volante Pierre e o atacante Vinicius. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Thiago Heleno deverá ser substituído por Maurício Ramos.

Quinto colocado no Brasileirão com 15 pontos, o Palmeiras tentará vencer o Santos para retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados. Confira a lista dos 20 jogadores relacionados por Felipão:

Goleiros - Marcos e Deola.

Laterais - Cicinho, Paulo Henrique e Gabriel Silva.

Zagueiros - Maurício Ramos e Leandro Amaro.

Volantes - Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor, Pierre e Chico.

Meias - Tinga e Patrik.

Atacantes - Maikon Leite, Kleber, Wellington Paulista, Luan, Dinei e Vinícius.