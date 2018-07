Kleber e Rhodolfo se unem ao elenco do Grêmio em São Paulo

PORTO ALEGRE - O Grêmio pode ter o retorno de dois jogadores importantes do seu elenco para enfrentar o Sport, quarta-feira, na Ilha do Retiro. Nesta segunda-feira, o atacante Kleber e o zagueiro Rhodolfo se uniram ao grupo que treina em São Paulo e estão à disposição do técnico Enderson Moreira.

Depois de jogar contra o São Paulo, sábado, no Morumbi (derrota por 1 a 0), o Grêmio segue na capital paulista até terça, quando viaja para o Recife. Nesta segunda-feira, no Estádio do Canindé, os jogadores realizaram uma atividade que priorizou a posse de bola. Enderson, que não conta com os volantes Ramiro e Riveros para jogar em Pernambuco, não deu indícios do time que vai escalar.

Rhodolfo se recuperou de lesão muscular na coxa, sofrida no mês passado, e só agora volta às atividades. Já Kleber vem de um longo período de inatividade e não atua desde fevereiro. No dia 5 daquele mês, sofreu uma grave lesão no joelho.