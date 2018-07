Kleber e Rhodolfo treinam, mas desfalcam o Grêmio

PORTO ALEGRE - Na véspera do duelo do Grêmio diante do Fluminense, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Enderson Moreira comandou um treino recreativo na Arena. Entre os atletas que participaram da atividade estavam o zagueiro Rhodolfo e o atacante Kleber, recuperados de lesões. Os dois, no entanto, seguem como desfalque para a partida desse fim de semana.

Rhodolfo se recuperou de lesão muscular na coxa, sofrida no mês passado, mas Enderson achou que ainda não era hora de escalá-lo. Já Kleber vem de um longo período de inatividade e não atua desde fevereiro. No dia 5 daquele mês, sofreu uma grave lesão no joelho e por isso ainda precisa de ritmo de jogo para voltar aos gramados.

Sem estes nomes, o treinador já definiu a escalação para pegar o Fluminense. O Grêmio vai a campo com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Bressan e Breno; Ramiro, Riveros, Rodriguinho e Alán Ruiz; Dudu e Barcos. O meia Zé Roberto foi testado na lateral esquerda e pode ser opção para o decorrer da partida.