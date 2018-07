Kleber é suspenso por 2 jogos por criticar o STJD e volta a desfalcar o Coritiba

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta sexta-feira uma nova punição ao atacante Kleber, do Coritiba. O jogador recebeu duas partidas de suspensão, desta vez por criticar justamente o tribunal, e desfalcará o time paranaense nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Os auditores do STJD consideraram Kleber culpado por proferir "declarações desrespeitosas contra o tribunal". Para a Procuradoria, o jogador do Coritiba "descumpriu o regulamento da competição que veda o uso de declarações antidesportivas" contra a CBF, suas competições e órgãos.

Esta é a segunda punição imposta pelo STJD a Kleber neste Brasileirão. Na primeira, o jogador pegou 15 partidas de gancho por agredir rivais na partida diante do Bahia - a sanção foi reduzida para 11 jogos posteriormente. Justamente quando voltaria aos gramados, o atacante deu as declarações que resultaram na nova suspensão.

Na véspera do clássico com o Atlético-PR, no fim de semana passado, Kleber disse se sentir "injustiçado" e classificou a punição aplicada a ele como "vergonhosa". De quebra, o atacante acusou o STJD de favorecer algumas equipes. "Ouvi coisas que, para mim, são vergonhosas. Bem cara de Brasil mesmo", disse na época.

Diante destas declarações, o STJD aceitou a denúncia da Procuradoria e considerou Kleber culpado no julgamento desta sexta. Com isso, o atacante vai desfalcar o Coritiba nos confrontos diante do Palmeiras, segunda-feira que vem, em São Paulo, e do Botafogo, dia 24, no Couto Pereira.