Kleber e Ygor desfalcam Inter contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho

BENTO GONÇALVES - Os titulares do Inter vão disputar a primeira partida pelo Campeonato Gaúcho no próximo domingo, mas o técnico Dunga já sabe que não poderá utilizar a força máxima diante do Caxias, no Estádio Centenário, em partida válida pela terceira rodada do primeiro turno. Nesta quinta-feira, o departamento médico do clube confirmou que o volante Ygor e o lateral-esquerdo Kleber estão vetados e não vão entrar em campo.

Kleber se contundiu durante o treinamento desta quinta em Bento Gonçalves e viajou para Porto Alegre com a intenção de realizar um exame de imagem. Porém, independentemente do resultado, o lateral-esquerdo está vetado para o duelo com o Caxias. Já o Ygor segue em tratamento de uma leão na panturrilha direita.

Além deles, o técnico Dunga ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Juan, que reclama de dores musculares na coxa esquerda, e o meia João Paulo, que sofreu entorse no tornozelo. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico, que definirá a presença deles na partida com o Caxias.

Já o meia D''Alessandro não preocupa para o compromisso do fim de semana. O argentino deixou o treinamento desta quinta com um desconforto muscular leve, sendo poupado apenas por precaução. Assim, ele treinará normalmente na sexta-feira.

O Inter foi representado nas duas rodadas iniciais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho pela equipe Sub-23 e somou quatro pontos, com um empate com o Passo Fundo (1 a 1) e uma vitória sopre o Cerâmica (2 a 1).