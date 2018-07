Kléber erra feio e Grêmio perde na estreia do Gaúcho

O jogo marcou a estreia do atacante Kléber, que foi para a equipe de Porto Alegre após deixar o Palmeiras, e de outros jogadores, como Grolli, Léo Gago e Marco Antonio. Kléber, por sua vez, teve um jogo inicial para esquecer com a camisa do seu novo clube. Além de não conseguir marcar, errou feio no lance que originou o segundo gol do time adversário.

O revés foi decepcionante também para o técnico Caio Júnior. Contratado para substituir o demitido Celso Roth já no final do ano passado, o treinador estreou sob o comando da equipe neste sábado e já amargou a sua primeira derrota, aos olhos de mais de 18 mil torcedores no estádio gremista.

No confronto, o Lajeadense saiu na frente no placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido pela esquerda por Bindé, Ramos recebeu no centro da área e cabeceou para o chão. A bola pingou e entrou no canto esquerdo alto do goleiro Victor.

E o segundo gol da equipe de Lajeado saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo, em jogada originada por um passe errado de Kléber. Acossado por um adversário ainda no campo de ataque do Grêmio, o atacante reclamou da marcação dura sobre ele gesticulando com os braços e em seguida tentou recuar a bola para o setor defensivo da sua equipe, mas acabou puxando um contra-ataque para o time rival. Jandson aproveitou o passe errado, invadiu em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou para Tatá chutar cruzado e fazer 2 a 0.

Depois de trocar o atacante Miralles por Leandro no intervalo, Caio Júnior ainda colocou Yuri no lugar de Marco Antonio e substituiu Fernando por Marquinhos, mas as mudanças não surtiram efeito, mesmo após o meia Bruninho, do Lajeadense, ter sido expulso aos 15 minutos da etapa final, por tentar simular um pênalti quando já tinha um cartão amarelo.