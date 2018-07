Kléber espera por vaias no reencontro com o Palmeiras O atacante Kléber não quis saber de polêmicas na véspera do seu reencontro com a torcida do Palmeiras. Ciente de que o torcedor alviverde não digeriu muito bem a sua conturbada saída do clube, no ano passado, ele já espera por vaias na Arena Barueri.