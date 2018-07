Kléber exalta entrosamento com Thiago Ribeiro

O atacante Kléber comemorou o bom entendimento com Thiago Ribeiro na vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Nacional, do Uruguai, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O companheiro de ataque foi o principal destaque do jogo ao marcar os três gols do time mineiro.

Veja também:

Cruzeiro vence Nacional com três gols de Thiago Ribeiro

"A gente trabalhou somente para este jogo e fizemos durante a semana várias situações nas quais eu saía para receber a bola e o Thiago entrava. Então, deu resultado", afirmou Kléber, que divide a artilharia da Libertadores com Thiago Ribeiro, com sete gols cada.

Dono do melhor ataque do torneio, com 23 gols em nove jogos, o Cruzeiro comemorou a vantagem adquirida na Libertadores. "O importante é que nós conseguimos uma boa vantagem para jogar o próximo jogo. Da mesma forma que eles fizeram gol, no ano passado, a gente conseguiu jogar fora bem com vantagem", disse o goleiro Fábio.