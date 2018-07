Kléber falta a treino do Palmeiras e não explica motivo

Com exceção de Kléber, todo o elenco do Palmeiras foi para o gramado às 9 horas para uma atividade comandada pelo preparador físico Anselmo Sbragia. O clube chegou a informar inicialmente que o atacante estava realizando fisioterapia, mas depois confirmou a informação de que ele não compareceu.

Na última terça-feira, um dia depois de fazer duras críticas ao vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, Kléber seguiu a sua rotina de jogador do clube na reapresentação do elenco após a folga da última segunda. Enquanto os jogadores realizaram um treinamento físico, se tratou das dores na coxa esquerda, que ele alega ter, apesar de o departamento médico alegar que o atleta já está recuperado. O atleta, aliás, foi liberado para atuar no clássico com o Santos, no último domingo, mas justificou ainda estar sentindo a suposta lesão para não jogar.

Caso entrasse em campo, Kléber chegaria ao seu sétimo jogo neste Campeonato Brasileiro e, por causa disso, não poderia mais defender nenhum outro time do País na competição. Ele chegou a receber uma proposta do Flamengo, que na última terça desistiu oficialmente de contratá-lo, fato que parecia ter colocado fim na crise entre o atleta e o Palmeiras. E, um dia após o anúncio flamenguista, Kléber realizou um treino físico no clube.