Kléber fará exame e corre risco de desfalcar o Cruzeiro O atacante Kléber virou o novo problema do Cruzeiro para a partida que o time fará na próxima quinta-feira, contra o Colo Colo, em Santiago, pela Copa Libertadores da América. O jogador se machucou neste domingo no empate por 0 a 0 com o Ipatinga, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, fora de casa, e deixou a partida com apenas 31 minutos de etapa inicial.